صابرين تتخلى عن الحجاب وتضع محبيها فى حيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت الفنانة المصرية "صابرين" محبيها ومتابعيها في حيرة شديدة، بعد نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" ظهرت خلالها بشعر أصفر بدون حجاب، الأمر الذي جعل جمهورها يطرح العديد من التساؤلات حول حجابها.

واكتفت صابرين بنشر الصورة دون الكشف عن توقيت تصويرها، ودون توضيح مؤكد ما إذا كانت تخلت عن الحجاب أم لا.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنانة صابرين عبر شاشة التلفزيون من خلال المسلسل الكوميدي المصري "فكرة بمليون جنيه"، أمام الممثلين المصريين علي ربيع وصلاح عبدالله وسهر الصايغ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وفي السينما شاركت صابرين في بطولة الفيلم المصري "تراب الماس"، أمام الفنانين آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي.



