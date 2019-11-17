صابرين في أول تعليق لها بعد خلع الحجاب: "ربنا بس اللي هيحاسبني"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية صابرين على خلعها الحجاب، مشيرة إلى أن هذه حياتها الخاصة ولا يجوز لأحد التدخل فيها.

وأوضحت صابرين أنها تعودت على الانتقادات منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ ارتدائها الباروكة في مسلسل "شيخ العرب همام" مع النجم الكبير يحيى الفخراني.

وأضافت في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنها لم تكن محجبة من الأساس ولكنها محتشمة، وأن هذا أمر خاص بها فقط، وعلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحاسب الجميع.

وفاجأت صابرين جمهورها بإطلالة مُفاجئة عندما ظهرت دون حجاب، في صورة نشرتها على إنستغرام واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.

وكانت الفنانة صابرين قد أنهت الخلاف حول حجابها، خلال تصريحات تلفزيونية في نوفمبر الماضي، وقالت فيها إنها من عائلة فنية، ولم تُجبر على الحجاب، وسعيدة بقرارها الشخصي.

وتابعت: "أنا مش محجبة ومش ندمانة على الخطوة دي، وده ستايلي مش حجاب، وأهم حاجة أكون سعيدة"، مشيرة، إلى حصولها على فتاوى بارتداء الباروكة، أثناء التمثيل، ورفضت الإفصاح عن مصدرها.

ودخلت صابرين، في مشاجرة مع الإعلامية بسمة وهبة، بسبب سؤالها عن الحجاب، وإذا ما كانت محجبة وتلبس "باروكة"، قائلةً: "أنتِ ملكيش دعوة أنا محجبة ولا لأ.. وأنا غير محجبة وهذا مجرد لوك وستايل".

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وأضافت: "بدون فتاوى من أحد استفت قلبك، والباروكة بتتغير حسب كل دور وطبيعته، والإنسان قلبه بيتغير وربنا يثبتنا كلنا، وعشان محدش يزعل أنا مش محجبة ده اكسسوار"، مطالبة بعدم الالتفات لملابسها، والحكم على أعمالها الفنية فقط، ومدى إتقانها لأداء الأدوار.

وتابعت: "أنا عمري ما مشيت وراء الفتاوى.. لأنها دلوقتي بقت استرتش.. أنا مش محجبة وده لوك جديد ولو النهارده عاملة شعري كنت بيّنت لكم قصة شعري.. أنا مجنونة وبحب كده".

وأوضحت أنها تتعرّض باستمرار لهجوم لاذع من قبل الجمهور؛ بسبب "الباروكة"، قائلةً: "فيه لجان إلكترونية مخصصة لصابرين مع كل عمل فني ليا بينزلوا ويهاجموا حجابي والباروكة اللي لبساها ومش عاجبهم حاجة خالص".

صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف وقد نشأت في أسرة عاكف، وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وكان لها تجارب عديدة مع الغناء ولكنها تفرّغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة أبرزها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية.

ورغم أنها حقّقت خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرّغت لتقديم بعض البرامج الدينية، وفي عام 2006 قرّرت العودة للعمل الفني وذلك بمشاركتها في مسلسل كشكول لكل مواطن، واستمرّت من بعده بالعمل الفني.