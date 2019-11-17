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غدا.. عرض فيلم "باب الخروج" فى ملتقى أكاديمية الفنون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم القصير "باب خروج" للمخرج الشاب المصري فادي خزبك في ملتقي شباب أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للسينما، غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويستضيف المعهد النجم محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة وأيمن أبو المكارم مدير التصوير.

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وسيتم عرض فيلم "باب خروج" إلى جانب أفلام أخرى لطلبة قسم الإخراج بالمعهد والحاصلة على جوائز بمهرجانات سينمائية.

كان الفيلم القصير "باب خروج" قد عرض في سينما الهناجر بالأوبرا المصرية ضمن عروض نادي السينما المستقلة في ١٢ أكتوبر الماضي والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق، بمقر السينما بدار الأوبرا وأعقب العروض ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، كما تم اختيار الفيلم ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان روشد الدولي السينمائي بإيران في دورته الخمسين من 16 لـ23 نوفمبر  الحالي.

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الفيلم يحكي عن شاب من الصعيد مغترب يدرس بجامعة الأزهر تضطره ظروف معينة للعمل بإحدى السينمات وهو لم يشاهد أو يدخل دار سينما من قبل، الفيلم من تأليف وإخراج فادي خزبك ومن بطولة أحمد صلاح - محمد اشرف - ميدو مدحت ومونتير رفيق عادل ومصحح الألوان إسلام بدوي.

 

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