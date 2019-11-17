شكرا لقرائتكم خبر عن النجم محمد إمام ينتهى من تصوير فيلمه "لص بغداد" خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يودع النجم محمد إمام تصوير فيلمه "لص بغداد" بعد 3 أيام، ويواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى فى مونتاج وعمل مكساج الفيلم والفيلم من تأليف من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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وصور أبطال الفيلم، الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" والذى ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته، ومن المقرر طرح التيزر الدعائى للفيلم بعد أيام، كما طرحت الشركة البوستر الرئيسى لبطل العمل محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.