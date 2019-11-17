شاهد.. فنانة مصرية تخلع الحجاب وتتجاهل انتقاد جمهورها

الأحد 17 نوفمبر 2019

الفنانة المصرية

أثارت الفنانة المصرية "صابرين"، حالة من الجدل، منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت من خلال حسابها على موقع "تويتر"، صورة جديدة لها، ولكنها ظهرت بدون حجاب وهو الأمر الذي تفاجأ به الكثير من متابعيها، متسائلين عن سبب خلعها للحجاب رغم تمسكها به طوال السنوات الماضية.



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الغريب أن، صابرين تجاهلت الرد على هذه التعليقات ولم تتحدث عن قرارها ولكن البعض دافع عنها، وأكد أن لها الحرية الكاملة في اتخاذ هذا القرار بينما انتقدها البعض الآخر.

وكانت صابرين، خاضت السباق الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فكرة بمليون جنيه، وتعاونت من خلاله مع علي ربيع.