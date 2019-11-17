فن ومشاهير

شاهد.. فنانة مصرية تخلع الحجاب وتتجاهل انتقاد جمهورها

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فنانة مصرية تخلع الحجاب وتتجاهل انتقاد جمهورها والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019

الفنانة المصرية

أثارت الفنانة المصرية "صابرين"، حالة من الجدل، منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت من خلال حسابها على موقع "تويتر"، صورة جديدة لها، ولكنها ظهرت بدون حجاب وهو الأمر الذي تفاجأ به الكثير من متابعيها، متسائلين عن سبب خلعها للحجاب رغم تمسكها به طوال السنوات الماضية. 

 

Advertisements

الغريب أن، صابرين تجاهلت الرد على هذه التعليقات ولم تتحدث عن قرارها ولكن البعض دافع عنها، وأكد أن لها الحرية الكاملة في اتخاذ هذا القرار بينما انتقدها البعض الآخر. 

 

وكانت صابرين، خاضت السباق الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فكرة بمليون جنيه، وتعاونت من خلاله مع علي ربيع.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فنانة مصرية تخلع الحجاب وتتجاهل انتقاد جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا