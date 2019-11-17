شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 ياسمين صبري Advertisements شاركت الفنانة المصرية "ياسمين صبري"، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة جديدة ومثيرة ، بملابس اليوجا من خلال ارتدائها بنطلون أسود ليجن وتيشيرت مكشوف الأكتاف رياضى، وكانت حافية القدمين. أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبرى على الظهور بدون مكياج، وقامت برفع شعرها وهو ما زاد من أناقتها.

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