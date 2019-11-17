برشلونة يؤكد استبعاد راكيتيتش من خططه

أكد نادي برشلونة الإسباني استبعاد لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش من خططه خلال الموسم الحالي.

ولم يشارك راكيتيتش سوى في 10 مباريات مع برشلونة خلال الموسم الحالي، واحدة منها فقط بشكل أساسي، ونجح خلالها في صناعة هدف وحيد.

وقال إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "راكيتيتش يعلم أن قرار استبعاده قرار رياضي".

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وأوضح: "عليه أن يتفهم ذلك، لأنه قد تم تحذيره من أنه سيكون خارج خططنا خلال الموسم الحالي".





وارتبط اسم لاعب الوسط الكرواتي بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أبدت أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي رغبتها في التعاقد معه، قبل أن يستقر على البقاء.

ويرتبط راكيتيتش في الوقت الحالي بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في الحصول على خدماته.

يُذكر أن صاحب الـ31 عاما انتقل إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من إشبيلية الإسباني، ونجح في قيادته للحصول على دوري أبطال أوروبا في 2015، والدوري الإسباني 4 مرات.