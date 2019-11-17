سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في تعاملات السوق السوداء عند 81.5 جنيه، كما بقي السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.



ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وقالت وسائل إعلام سودانية، الأحد، إن التعاملات على الدولار باتت أكثر هدوءا في السوق السوداء واستقرت العملة الخضراء عند 81.5 جنيه، وهو نفس مستوى أمس السبت.

ويعد هذا السعر للدولار مرتفعا جدا مقارنة بالأسعار الرسمية، ومقارنة حتى بأسعار السوق السوداء قبل أسابيع.

وكانت تعاملات الأمس في السوق السوداء السودانية قد خالفت التوقعات التقليدية بأن يتراجع سعر الدولار قليلا في ظل إعلان الحكومة تلقي منح وقروض بالعملة الصعبة من عدة جهات دولية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية السودانية موافقة صندوق النقد العربي على تقديم قرض بقيمة 305 ملايين دولار للخرطوم، كما وقعت اتفاقا مع البنك الأفريقي للتنمية في اليوم ذاته للحصول على منحة بمبلغ 32,8 مليون دولار.

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لكن يبدو أن ضآلة المبالغ المعلن عنها في مواجهة الاحتياجات الضخمة "الفورية" للسودان والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار لم تؤثر على تعاملات السوق.

ويرزح السودان تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

ثبات اليورو والإسترليني

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، سجل سعر اليورو في بنك أم درمان 50.73 جنيه سوداني للبيع و49.48 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان 58.67 جنيه سوداني للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 90.8 جنيه سوداني والجنيه الإسترليني 104.91 جنيه سوداني.

استقرار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولا، فقد شهدت استقرارا في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وفي البنوك الثلاثة المذكورة آنفا، سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء، واستقر الدينار الكويتي عند 148.03 جنيه للبيع و147.29 جنيه للشراء.

أما في السوق السوداء فبقي سعر الريال السعودي عند نحو 21.7 جنيه سوداني، واستقر الدرهم الإماراتي على 22.33 جنيه، وتم تداول الدينار الكويتي عند 249.2 جنيه سوداني.