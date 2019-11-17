الفيلم الكندي "القرن الـ20" يحصد الجائزة الكبرى بالمكسيك

حصد الفيلم الكندي "The Twentieth Century - القرن الـ20"، للمخرج ماثيو رانكين، السبت، الجائزة الكبرى بالمسابقة الرسمية لمهرجان "لوس كابوس" المكسيكي، وهو المهرجان المعني بتشجيع الحوار والتبادل الثقافي والتجاري لصناعة السينما في أمريكا الشمالية مع بقية دول العالم.

و"القرن الـ20" الذي سبق وحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان "تورنتو" السينمائي بكندا، يُعتبر العمل الأول لمخرجه، ويقدم صورة خيالية ومنمقة للغاية عن صعود رئيس الوزراء الكندي السابق ويليام ليون ماكنزي كينج إلى السلطة.

بدوره، فاز الفيلم المكسيكي "Dove and the Wolf"، وهو أول فيلم روائي أيضاً لكارلوس لينين، بجائزة العمل الأول، وهو الفيلم الذي عرض للمرة الأولى بمهرجان "لوكارنو" السينمائي لهذا العام.