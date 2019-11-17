ريم مصطفى تخرجُ عن صمتها بعد اتّهامها بأزمة أصالة والعريان.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة المصرية ريم مصطفى على خط أزمة الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج المصري طارق العريان، حيث تمّ الزجُّ باسمها في الفترة الماضية بأنها وراء توتر العلاقة بين الثنائي.

وقالت ريم مصطفى في تصريحات صحفية إنها تتمنى أن تكون خلافاتهما مجرد شائعات، موضحةً أنهما رمز للحب والإخلاص ويعتبران ثنائيًا متميزًا ويُكمل كل منهما الآخر.

وأبدت ريم انزعاجها من الزجِّ باسمها في الخلافات بين أصالة وطارق العريان، مردفةً: "كل ما أستطيع قوله إن أصالة وطارق العريان يعرفانني جيدًا وتربطنا علاقة صداقة قوية وود ولا يمكنني أن أكون طرفًا في خلافهما لا من قريب أو بعيد".

واستطردت الفنانة المصرية قائلةً، إن الشائعات تضايقني كثيرًا لأنها تطول، منوهةً إلى أن هذا يجعلها تشعر بضرورة الابتعاد عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات البعض على ما تنشره.

وعن أعمالها الفنية، قالت "ريم" إنها تعتبر فيلم "ولاد رزق2" محطة مهمة في مشوارها الفني، واصفةً إياه بأنه أول ظهور سينمائي حقيقي لها، منوهةً أن ردود الفعل عليه فاقت توقعاتها، مؤكدةً أنها تفاجأت بترشيح المخرج طارق العريان لها في هذا الدور.

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وأوضحت أن دورها في مسلسل "مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام، كان من أجمل لحظات حياتها باعتباره قامة فنية وأصبح المسلسل من روائع الزمن الجميل، موضحةً أن لقاءها بالزعيم كسر حاجز الرهبة والتردد.

وعن ذكرياتها مع الزعيم في المسلسل، قالت إنها قبل عرض المسلسل كانت في إجازة بباريس اتصل بها رقم لا تعرفه وعندما ردّت وجدت شخصًا يقول: "التصوير وحش من غيرك"، موضحةً أن هذه المكالمة كانت بمثابة مفعول السحر بعدما قال لها إنه شاهد بعض المشاهد في المونتاج وأبدى إعجابه بها.

وأكدت أن أصعب أدوارها التي قدّمتها كان من خلال مسلسل "أمر واقع" لأنها قدمت شخصيةً مركبةً نفسيًا وكانت تقدّم هذه الشخصية لأول مرة وكانت صعبة للغاية.

وعن جديدها، قالت "ريم" إنها تصوّر حاليًا فيلم "العنكبوت" برفقة النجمين المصريين أحمد السقا ومنى زكي، موضحةً أنها متحمسة لردود الفعل على العمل عند عرضه في يناير المقبل، بالتزامن مع موسم رأس السنة الجديدة.

يُذكر أن أزمة أصالة وطارق العريان بدأت قبل قرابة شهر ودخلت على خط أزمتهما الفنانة السورية نسرين طافش، حيث تردد أنها السبب وراء خلافاتهما كونها ارتبطت بطارق العريان، إلا أن أصالة حسمت الأمر وقالت إن هناك خلافات بسيطة بينهما مثل أي ثنائي بسبب ضغوط العمل.