شيرين تكشف سر ابتعادها عن الغناء الفترة الماضية.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن سر للمرة الأولى تعلنه لجمهورها حول سبب غيابها لفترة عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية في منطقة البطن.

وأضافت شيرين في تصريحات تلفزيونية، أن هذه العملية لم تكن سهلة، حيث كان من الصعب أن تعود للغناء مباشرة بعد إجرائها، ولكن حب الجمهور لها جعلها تتغلب على هذه الآلام وتعود سريعًا لممارسة نشاطها الفني.

وقالت:"الحقيقة اللي محدش يعرفها إن أنا كنت عاملة عملية جراحية في منطقة البطن.. وعايزة أقول هي صعبة جدًا إني كنت أغني لكن فعلًا حب الناس بيخلي الواحد ينسى آلامه وينسى كل حاجه".

وكانت الفنانة المصرية أثارت جدلاً واسعًا، في حفلها الأخير بالسعودية بين الجمهور نتيجة تعليقها بعدما قدّمت أغنية "الوتر الحسّاس"، التي تتناول الحديث عن تمكن الرّجل في كيفيّة الدّخول إلى قلب المرأة والضّحك عليها بكلمات رومانسيّة؛ ما يجعلها ضعيفة أمامه كونه يلعب على وترها الحسّاس.

وفاجأت "شيرين" جمهورها بتصريح عن الرّجل بأنّه لابدّ وأنْ تتمّ طاعته طالما لا نستطيع الاستغناء عنه، فبعدما هتف لها الجمهور بالقول: "بص شوف شيرين بتعمل إيه"، قالت لهم "بمناسبة الأغنية اللي فاتت طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن".

وأضافتْ شيرين عبدالوهاب: "ولا إيه ولا إنتوا شايفين إيه؟ ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عنيهم؟ خلاص رفعنا الراية البيضا".

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هذا التعليق أغضب العديد من الفتيات السعوديات خاصةً وأنهن يسعين للتخلص من وصاية الرجال عليهن، وفق ما تظهره حملات نسائية.

ورغم أن حفل الفنانة الذي أحيته برفقة الفنانين وليد توفيق، وراغب علامة، نال كثيرًا من الإشادات، شنّت مدوّنات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة انتقاد ضدها بسبب تصريحاتها تلك التي تقول بعض السعوديات إنها دعوة للخضوع للرجال.

من ناحية أخرى، قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها بدأت التحضير لفيلمها السينمائي الجديد، موضحة أنه سيكون إنتاجًا مشتركًا بينها وبين المنتج المصري وليد منصور.

وأضافت شيرين في لقاء تلفزيوني أن بطل الفيلم أمامها سيكون وجهًا جديدًا لم يتم الاستقرار على اختياره بعد، لافتة إلى أن الدور الذي يقدمه هو دور فنان أنهى حياته الفنية فيسمع صوتها ويقدمها للجمهور.

كما أوضحت أن عودتها للسينما مجددًا بعد غياب 16 عامًا جاءت؛ لأنها لم تدخل السينما سابقًا بطريقة صحيحة، مشيرة إلى أن نجاحها في مسلسل "طريقي" ساعدها على هذه الخطوة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.