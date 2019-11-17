تحديدُ موعد مسلسل "الديفا" لسيرين عبدالنور.. وهذه تفاصيل العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت شبكة mbc عن موعد عرض مسلسل "الديفا"، الذي تلعب بطولته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بعد أن كانت عملت على تأجيله لبعض الوقت.

وفي إعلانٍ ترويجي بثته القناة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت بأنَّ الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي سيكون تاريخ البدء بعرض حلقاته عبر منصة "شاهد" الإلكترونية والتابعة للشبكة السعودية، كما بدأت المنصّة نفسها ببث مجموعة إعلانات للعمل الدرامي الذي يطل فيه الى جانب سيرين كلٌ من الممثل السعودي يعقوب الفرحان والمغنية المصرية بوسي.

وكتبت المنصّة عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام: "لما تنطفي الكاميرات وأنوار المسرح احضروا رحلة "الديفا" دراما من كواليس الشهرة ابتداءً من الـ٢٧ من نوفمبر على شاهد حصريًا، كونوا على الموعد".

وكانت النجمة اللبنانية شوّقت الجمهور للمسلسل عبر مقاطع من الفيديو تبدو فيها في كل مرةٍ بشخصيةٍ مختلفةٍ، وتتراوح بين الشخصية الشرسة أحيانًا والرقيقةِ في أحيانٍ أخرى، إذ كشفت عن أكثر من وجهٍ لشخصيتها في المسلسل، حيث تجسّد فيها دور مطربةٍ لامعة تدعى "ريما" تسلك كل الطرق للحفاظ على نجوميتها ومكانتها حتى لو كانت تلك الطرق لا تليقُ بفنانةٍ مثلها، وعلى ما يبدو فإنَّ الخلافات ستدور بينها وبين الشخصية الأخرى "ياسمين" التي تلعب دورها بوسي.

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كما ظهر أبطال العمل الآخرين وهم يقفون في كواليس شبيهةٍ بتلك الموجودة بالأعمال الفنية وكل واحدٍ يتوعّدُ منهم الآخر ويحاولون تدبير المؤامرات لبعضهم البعض في محاولةٍ لكسب المزيد من النجومية عن طريق الإيقاع بالآخرين.

يُذكر أنَّ مسلسل "الديفا" هو عملٌ مكونٌ من 8 حلقات، مدة الحلقة الواحدة لا تتخطّى عشر دقائق، ويعكس حياة الفنانين وكواليس تحرّكاتهم، وسط بعض التشويق والأكشن، ومن المتوقّع أن يتبعه جزءٌ ثانٍ في حال أعجب الجمهور وحقق نسب مشاهداتٍ عالية عبر المنصّة، كما أنه يعد أول إنتاجٍ حصري وخاص بمنصة "شاهد" التي تسير حاليًا على خطى منصّة "نتفليكس" العالمية.

وعلى صعيدٍ آخر تعيش بطلة المسلسل سيرين عبدالنور أوقاتًا عصبيةً بعد الكشف عن إصابة ابن شقيقتها بمرض سرطان الدّم، إذ اعترفت سيرين في تصريحاتٍ صحفية بحالتها النفسية السيئة، مشيرةً إلى أنّ خبر إصابة "كيفن" نجل شقيقتها، وقعَ على عائلتها كالصاعقة.