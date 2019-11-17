شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: "أنا مكنتش محجبة أصلاً ودى حاجة بينى وبين ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الفنانة صابرين، مفاجأة جديدة لجمهورها بعد خلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصى "إنستجرام"، وهى تظهر بشعر أصفر اللون.

وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة.





وعن الانتقادات قالت: "منذ سنوات طويلة خاصة فى توقيت مسلسل "شيخ العرب همام"، وأنا بينتقدونى بسبب الباروكة وسمونى وقتها "صابرين أم بروكة"، وظهورى حاليًا بشعرى أنا خلعت بس "التربونة" اللى كنت لبساها، وأنا كما قلت محتشمة ولست محجبة ودى حاجة بينى وبين ربنا هو اللى يحاسبنى".





يذكر أن آخر ظهور للفنانة صابرين، كان عبر فضائية قناة On E، فى برنامج "أنا وبنتى" تقديم الفنان شريف منير وابنته أسما.