شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى صعيدى يقع فى حب مروى بمسرحية "عبد الموجود ع الدوان لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان علاء مرسي بروفات مسرحيات جديد بعنوان "عبد الموجود ع الدوان لوود"، حيث يظهر خلال مسرحية بشخصية رجل صعيدي يقع في حب الفنانة مروي اللبنانية،ضمن أحداث العمل.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام وتغيب السمات الأصلية خاصة في الأحياء الشعبية وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجي بشكل سيء.

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مسرحية عبد الموجود ع الدوان لوود من بطولة مروي اللبنانية، وأحمد سلامة، وسمسم شهاب، وبرلنتى فؤاد، ومن تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين صلاح.

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي فيلم "بورصة مصر" والتى شارك في بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.