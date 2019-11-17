شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صابرين بالشعر الأصفر.. هل خلعت الحجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيرت الفنانة صابرين، جمهورها منذ قليل، بعد نشرها لصورة بدون حجاب للمرة الأولى منذ ارتدائها الحجاب من سنوات عديدة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتى ظهرت خلالها بشعر أصفر اللون متخلية عن الحجاب تمامًا، فهل قررت صابرين التخلى عن الحجاب أم أنها صورة قديمة لها؟

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وتستعد صابرين للعودة للأعمال الاستعراضية والغنائية مجددًا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وسيقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، وستعلن عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من قراءة سيناريو العمل، واختيار كل أبطال العمل والتحضير الفعلي لتصوير المسلسل.





يذكر أن آخر ظهور للفنانة صابرين، كان عبر فضائية قناة On E، فى برنامج "أنا وبنتى" تقديم الفنان شريف منير وإبنته أسما.