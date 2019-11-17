- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صابرين بالشعر الأصفر.. هل خلعت الحجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حيرت الفنانة صابرين، جمهورها منذ قليل، بعد نشرها لصورة بدون حجاب للمرة الأولى منذ ارتدائها الحجاب من سنوات عديدة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتى ظهرت خلالها بشعر أصفر اللون متخلية عن الحجاب تمامًا، فهل قررت صابرين التخلى عن الحجاب أم أنها صورة قديمة لها؟
وتستعد صابرين للعودة للأعمال الاستعراضية والغنائية مجددًا من خلال مسلسل جديد ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وسيقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، وستعلن عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من قراءة سيناريو العمل، واختيار كل أبطال العمل والتحضير الفعلي لتصوير المسلسل.
يذكر أن آخر ظهور للفنانة صابرين، كان عبر فضائية قناة On E، فى برنامج "أنا وبنتى" تقديم الفنان شريف منير وإبنته أسما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صابرين بالشعر الأصفر.. هل خلعت الحجاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.