شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة إبن شقيقة سيرين عبد النور بمرض سرطان الدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب "كيفن" ابن سابين نحاس، شقيقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بمرض سرطان الدم "اللوكيميا".

ونشرت سابين، صورًا لابنها "كيفن" -يبلغ من العمر 16 عاما- أثناء خضوعه للعلاج بأحد المستشفيات"، بالإضافة إلى بعض الفيديوهات لأصدقائه من داخل المدرسة وجيرانه، أثناء الدعاء له بأن يشفى من هذا المرض الخطير.





وتعيش الفنانة سيرين عبد النور حالة من الحزن بعد إصابة ابن شقيقتها "كيفن" بمرض سرطان الدم، الأمر الذى جعل متابعيها على موقع التدوينات "تويتر"، يساندوها ويدعون له بالشفاء العاجل بعد أن دخل المستشفى ويخضع للعلاج الكيمياوى حاليًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الهيبة" الجزء الثالث من بطولة تيم الحسن، وعرض فى رمضان الماضى، وتعتبر أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، هى استكمال ﻷحداث الجزء اﻷول والثانى.