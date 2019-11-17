شكرا لقرائتكم خبر عن مليون × يوم .. أغنية "مانى" للنجم محمد رمضان تتصدر ترند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية محمد رمضان الجديدة "مانى" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها.

ويستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفل غنائى الخميس المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

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آخر أعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.