شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد زعيم يطرح برومو كليب "بص فى المرايا" كلمات أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد زعيم، برومو أغنيته المصورة الجديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "بص في المرايا"، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب ومقرر طرح الكليب كامل خلال الأيام المقبلة.

وتعد أغنية "بص فى المرايا" هى الثالثة التي يقدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان خالد عز توزيع توما، و"اهو اهو" كلمات أيمن بهجت فمر وألحان عمرو مصطفى توزيع توما والأغنيتين من إخراج كريم نجيب.

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يذكر أن أحمد زعيم طرح ألبومه الغنائى الأول بعنوان "اهو اهو" العام الماضى، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيهم مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربى، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضًا عمرو مصطفي ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد