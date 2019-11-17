لهذا السبب حلا شيحة تبكي في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة حلا شيحة لموقف إنساني في الشارع، أدى إلي بكائها، بسبب طفل مشرد.

ونشرت حلا مجموعة من الصور لأطفال الشوارع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات و يبكي فعلا، بكيت معاه و تخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة و حاسة إني عايزة أشارككم إحساسي".

وتابعت: "يا تري بتحسوا إيه لما تشوفوهم، لكل من يرى هؤلاء الأطفال أطفال الشوارع فعلا لأنهم يعيشون في الشارع، الشارع أصبح مأواهم فهم يأكلون ويشربون و يعملون و ينامون لأنه لا ملجأ لهم حقيقي سوى هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان".

وأضافت: "رفقاً بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوا أنهم مجبرون، لا حياة كريمة ولا صحة ولا تعليم وإهانة كثير من الأحيان وإعتداء جنسي ومخدرات، بدعي من قلبي رب العالمين إنه يحفظهم و يطمن قلوبهم بأمل إن بكرة أحلى مش لازم تساعدوهم بس على الأقل الكلمة الطيبة والابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم إن لسه في خير وإن بكرة أحلي، أطفال الشوارع، أطفالا بلا حياة، فعلاً محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم اكتر وبمشاكلهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.