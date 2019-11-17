‎أحمد شاكر يرد على بيان "البيت الفني" بشأن استقالته من رئاسة "القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، إن بيان البيت الفني للمسرح الذي تم إصداه أمس بشأن أسباب استقالته يحمل الكثير من المغالطات.

وتابع في بيان صحفي "تلقيت ليلة أمس بيان البيت الفني للمسرح باستغراب شديد لما حمل من مغالطات كبيرة، فيبدو أن ئيس البيت الفني يعيش حالة انكار بعد أن وجد الأغلبية المُطلقة من الوسط المسرحي والجمهور قد أيدوني في موقفي تأييدًا عارما، ورأيت أنه من واجبي الرد على كل ما ورد في بيانه بالتفصيل، خاصة أن ما جاء فيه يحاول صرف النظر عن قضيتي الأصلية وهي نزع صلاحياتي كمدير للمسرح القومي، بل يحاول أن يصور أن استقالتي قد جاءت نتيجة صدور قرار نقلي من إدارة القومي إلى فرقة المسرح الحديث، زاعما أن الاستقالة قد جاءت نتيجة شعوري بأن النقل قد انتقص من قدري رغم أن تاريخ الاستقالة المسببة التي لم يبت فيها حتى الآن قد سبق قرار النقل".

وأضاف شاكر "ذكر البيان أن فترة إدارتي للمسرح القومي لم تشهد إنتاجا جديدا، وأن عرض (المتفائل) تم التجهيز له بالكامل من خلال الإدارة السابقة برئاسة الفنان يوسف إسماعيل واكتفيت بافتتاحها وفي ذلك إهدار لمجهودي ومجهود العاملين في المسرحية بل ومجهود كل العاملين بالمسرح القومي. والحقيقة أنني توليت مهمتي كمديرا للمسرح القومي بتاريخ 4 فبراير، وقمت بإنتاج مسرحية (يعيش أهل بلدي) التي كانت مدرجة مثلها مثل مسرحية (المتفائل) في خطة المسرح القومي، أما الاعتماد التنفيذ، ومباشره الإنتاج، والعمل علي تفاصيل العرض من أجل ظهوره للنور كان مجهودي على مدار ثلاثة أشهر متتالية، وبعد عرضها لمدة شهر، جاء الدور على إنتاج (المتفائل) التي أشرفت على مباشرة كل عناصر إنتاجها أيضا حتى خرجت للنور في شهر يونيو الماضي، واستمر عرضها لمدة ثلاثة أشهر كاملة بنجاح ساحق شهد به الجميع، وأمام كل محاولات إجحاف مجهودي على مدى تسعة أشهر كاملة من العمل المتواصل، والنجاح الواضح أرى أنه من حقي طلب شهادة الفنان يوسف إسماعيل المدير السابق للمسرح القومى، الذي يدعي البيان أن مسرحية المتفائل قد تم التجهيز لها في عهده".

‎شاكر أكد أنب بيان البيت الفني للمسرح وصف ما أثير حول العرض المسرحي "هولاكو" بأنه زوبعة غير مفهومة، وأنه -شاكر- اكتشف فجأة أن النص به مشكلات، موضحًا "وفي ذلك أيضا مغالطة جديدة، وكلام مردود عليه بالتواريخ والمستندات، فقد كلفت بإنتاج مسرحية (هولاكو) من معالي وزيرة الثقافة في اجتماع تم في مكتبها في شهر يونيو الماضي، حضره الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والأستاذ إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وقد نقلت لمعالي الوزيرة في هذا الاجتماع مخاوفي وتحفظاتي حول نص المسرحية، الذي يحتوي على ما قد يؤثر على العلاقات المصرية الخليجية، والعلاقات الأمريكية المصرية، فكان رد سيادتها أن يترك الأمر للرقابة على المصنفات الفنية، وبما أن ترخيص الرقابة للمسرحية المذكورة كان قد انتهت صلاحيته، فقد كان لزاما علي إداريا إرسال النص لها مرة أخرى لإعادة الترخيص، وليس كما صوّر بيان البيت الفني بأنني قررت إرسال النص للرقابة لحاجة في نفس يعقوب كي يتم رفضه أو ما إلى ذلك، ومع ذلك فقد بذلت مجهود مضني لاستكمال فريق العمل، وتشهد الاعتذارات بالعشرات لنجوم مصر والوطن العربي على تخوفهم من تقديم تلك المسرحية، منهم الفنانة سوسن بدر والفنان ماجد الكدواني، ومصممة الملابس نعيمة العجمي الذين أرسلوا لي اعتذارهم المسبب المكتوب، وبدوري أرسلته لرئيس البيت الفني للمسرح، كما أنني أرسلت خطابات لمعالي وزيره الثقافة لكي ألفت نظرها لخطوره تقديم المسرحية، وما يذكره بيان البيت الفني أنني اكتشفت فجأة أن النص به مشكلات هو إنكار فاضح للخطابات الرسمية لمعالي الوزيره ولرئيس البيت الفني للمسرح شخصيا".

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‎واستطرد "قد أبدى البيان اندهاشه على ما أسماه اللغة المستخدمة في تعليقي على عرض (هولاكو) واستخدامي عبارات مثل (الوقت الحالي في مصر والمنطقة العربية غير ملائم لتقديم العرض)، واصفا إياها بالعبارات الفضفاضة التي لا تنطلق من مرتكزات فنية، رغم أن هذه التعبيرات نفسها قد وردت فى تقرير الرقابة الذي أضيفت فيه صفحة كاملة بمحاذير واشتراطات وضوابط جديدة غير مألوفة لم تكن موجودة في الموافقة السابقة التي ذكرها أستاذ إسماعيل مختار من خمس سنوات، وأرجع الرقيب سبب إضافتها إلى تغير الوضع السياسي في المنطقة، وقد حذر التقرير من أن يحتوي النص أو العرض على أي إسقاط لا من قريب أو من بعيد على الواقع السياسي والاجتماعي وهو أمر يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، والعبارات التي أثارت تخوفي وتخوف لجنة النصوص بالمسرح القومي التي يرأسها الكاتب الكبير أيمن سلامة الذي أصدر تقريره بذلك لازالت مجازة ولم تحذف إلى وقت كتابة تلك السطور. ثم أن ما حدث من فك ارتباط من جانبي بعد كل هذه التخوفات ليست بدعة فلقد تم فك الارتباط بتلك المسرحيه نفسها مرتين قبل قدومي، وهو ما يفسر تعثر المشروع لمدة خمس سنوات لم يستطع خلالها الظهور إلى النور".

‎وبشأن تعليق البيت الفني على مد عرض مسرحي "المتفائل"، قال شاكر "مد عرض ناجح ماديا وأدبيا ونقديا وجماهيريا هو حق أصيل لمدير المسرح القومي، ولقد أرسلت ثلاثة خطابات أطالب فيها بذلك، مدعومة برغبه أعضاء المسرحية في الاستمرار حتى وإن لم يتقاضوا أجرا فترة المد، حفاظا على النجاح الذي تحقق، واستنادا إلى اتفاق تم بين بطل المسرحية، سامح حسين وبين رئيس جامعة القاهرة دكتور محمد عثمان الخشت، أبدى فيه استعداده لشراء حفلات المسرحية بمبالغ كبيرة كانت ستدخل مباشرة لخزينة الدولة، ومع ذلك لم يتمد اعتماد المد أو حتى الرد. والتعلل بوجود خطة لدى البيت الفني لتجوال المسرحية لا يتعارض مع أن يتم مدها 15 يوما، لكن ما حدث من إصرار على عدم المد كان دليلا على أن النية مبيتة لإرسالي إلى المسرح الحديث، وإيفاد مدير المسرح الحديث للمسرح القومي مكاني، ولذلك أرى أن ما ورد في بيان رئيس البيت الفني للمسرح بأنها حركه تنقلات عادية هو تبسيط مخل للواقع الحقيقي، خاصة أنني قد قمت بتقديم استقالتي المسببة بتاريخ 11/11 احتجاجا على كل ما يحدث معي من تعطيل صلاحيات، وبالتالي فإنني اعتبر أن قرار نقلي هذا قرارا تعسفيا، والتفاف حول الاستقاله المسببة التي لم يحقق فيها إلى الآن، لكي يبدو اعتذاري عن المسرح الحديث أمر روتيني، وتضيع كل الخلفيات السابقة المتعلقة بمسرحية هولاكو. وأنا على أتم استعداد لعرض الامر كله على جهة محايدة بكامل المستندات للحكم على الموقف بالكامل وبيانه للرأي العام".

كان الفنان أحمد شاكر قال إنه تقدم باستقالته قبل قرار نقله إلى رئاسة المسرح الحديث، الذي تم دون أي تشاور معه، وينتظر الرد على استقالته.

وأضاف شاكر، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنه يعتبر ما حدث قرارا تعسفيا، مشيرا أنه حدث بسبب اعتراضه على مسرحية "هولاكو"، للمخرج جلال الشرقاوي. وأصدر البيت الفني للمسرح أمس السبت بيانًا صحفيًا ردًا على تصريحاته.