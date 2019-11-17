أمير كرارة وبيتر ميمي خلال تحضيرات مسلسل "الإختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، خلال جلسة عمل لتحضيرات مسلسلهما الدرامي الجديد "الاختيار"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2020.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي، صورة لصناع العمل خلال التحضيرات عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الإختيار، رمضان 2020،بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار ، ومن إنتاج شركة synergy تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي".

مسلسل "الإختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

يذكر أن المسلسل يسجل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى، بعد مسلسل"كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.