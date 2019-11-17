صابرين تتخلى عن حجابها.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة ظهرت فيها بشعرها، متخلية عن حجابها.

وظهرت صابرين في الصورة بشعر أصفر، وجاءت التعليقات بين مؤيد لقرار صابرين بخلع الحجاب، وبين معارض لها.

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فعلقت إحدى المتابعات "لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده كنتي جميلة بحجابك أقسم بالله"، وأخرى "أنتِ جميلة في كل الحالات".

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائلة: "قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنتِ بالظبط أيام دورك في أبو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة"

يُذكر أن صابرين ذكرت في برنامج "مساء دي إم سي" للإعلامي أسامة كمال، أنها لا تتعامل مع الحجاب بشأنها زيا إسلاميا، ولكنها تلبسه "ستايل".

