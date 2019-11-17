دينا فؤاد تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة دينا فؤاد في بطولة مسلسل "الأخ الكبير "، والذي ينتمي لنوعيه الأعمال ذات 45 حلقة، ويتم تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية مطلع العام المقبل.

وقالت الفنانة دينا فؤاد، إنها تجسد شخصية تدعى "عبير" وهي زوجه "حربي أبو رجيلة"، الذي يجسدها الفنان محمد رجب.

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وأكدت أنها تظهر في بداية الحلقات إمرأة حامل في بداية زواجها، وتعيش قصة حب مع زوجها حربي، وتقف بجانبه، خاصة حينما تواجههما أزمة تقلب حياتهما رأساً على عقب.

وتدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير" في إطار إجتماعي درامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث

المسلسل بطولة محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبري، أشرف زكي، محسن منصور، حمادة بركات، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، راندا البحيري، ومن إخراج إسماعيل فاروق.