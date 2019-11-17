أمير عيد لـ"الخليج 365": أعيش صراعًا في "لما بنتولد".. ولم أثق بقدرتي على التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أمير عيد، عضو فريق "كايروكي"، إن علاقته بفيلم "لما بنتولد" بدأت عندما تحدث معه المخرج تامر عزت ليضع موسيقى وأغاني الفيلم، الأمر الذي اعتبره "تحدي" وتجربة ستضيف لمشواره الفني.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طلب مني المخرج وضع موسيقى الفيلم ومجموعة من الأغاني القصيرة التي ستعبر عن مشاهد كثيرة به، ووجدتها أن التجربة فيها تحدي، حسيت اني هتعلم منها وهتفيدني على المستوى الفني، بنحكي بالأغاني وبالكلمات اللي كاتبها عن 3 قصص، وكنت سعيد إني هجرب حاجة زي كده، ممكن متكررش مرة تانية، وتطور الموضوع اني همثل قصة أحمد، فزاد فضولي وفكرت هل هقدر ألعب الجزء ده ولا لأ، ومكنش فيه ثقة في نفسي لأن مش دي الحاجة اللي بعرف اعملها لكن في النهاية بالتعاون مع المخرج وزملائي في الفيلم عرفت اعمل الدور ده".

وأكد أنه لم ينضم لأي ورشة للتدريب على التمثيل، لكن حصل على "حصص" مكثفة مع المخرج تامر عزت، موضحًا "جلسنا أكثر من مرة ودرسنا الشخصية، وقمنا بتحليلها، فأحمد شخص من أسرة ثرية، يمنعه والده عن الموسيقى والغناء، فنتج عن ذلك أنه أصبح جبانًا، يحاول أن يحقق حلمه لكن يشعر طوال الوقت بخوف، وعاش صراعًا بين ما يريد تحقيقه وبين ما يطالبه به والده".

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.