أحمد العوضي ينشر صور الأبطال الحقيقيين لمسلسل "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان أحمد العوضي عن الصور الحقيقية لأبطال مسلسل "الاختيار"، الذي يخوض به الفنان أمير كرارة رمضان المقبل 2020. ونشر العوضي صورة مجمعه في إطار واحد، تجمع الفنان أمير كرارة بالبطل أحمد المنسي الذي يجسد شخصيته في المسلسل، ,صورة أخرى ظهر بجانب الإرهابي هشام عشماوي.

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استُشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الشهيد.

يذكر أن أعمال الفنان أمير كرارة فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وسينرجي، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.

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