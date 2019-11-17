فيديو.. خالد النبوي يكشف كواليس مسلسل "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان خالد النبوي عن مسلسله التاريخي الجديد "ممالك النار".

وقال النبوي، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا عرب"، الذي يعرض على شاشة "MBC" : "أنا وطومان باي اخترنا بعض، أنا كنت بحلم بطومان باي، فخور إني أكون جزء من حدوتة يحكيها تاريخنا الكبير".

وكان للطفل إدريس خروبي، دورَا مهما في العمل، حيث يجسد دور "طومان باي" الطفل، وعنه قال النبوي: "لم تكن لي أدوارًا معه، ولم أنصحه بشئ لأني ممثل زيه، إدريس عمل مجهود جبار".

وتابع: "صممت إني أحضر لحظة تحول طومان باي الطفل، إلى طومان باي الأكبر، لكي أشاهد روح إدريس خروبي"، كما وصفه النبوي بـ"القمر".

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والمسلسل بطولة خالد النبوي، بهاء ثروت، محمود نصر، ورشيد عساف ومنى واصف وكندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.



MBCومن المقرر بدء عرض المسلسل، اليوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات