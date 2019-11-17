صدفة تجمع بشرى بمخرج وبطل فيلم "ستموت في العشرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

جمعت الصدفة بين الفنانة بشرى، والمخرج السوداني أمجد أبو العلا، والفنان مصطفى شحاتة، في أحد المطارات.

ونشرت بشرى صورة تجمعها بصناع العمل، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "لما تقابل أصحابك وزمايلك في الترانزيت عشان هم كمان بيلفوا المهرجانات".

وتابعت: "سعيدة إني شوفت صديقي المخرج السوداني أمجد أبو العلا، وبطل فيلمه (ستموت فىي العشرين)، الحاصل على العديد من الجوائز فى جميع المهرجانات الدولية مثل فينيسيا وأيضا الجونة، مصر والسودان محبة أبدية".

فيلم "ستموت في العشرين" بطولة مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، بثينة خالد، طلال عفيفي، بونا خالد، مازن أحمد، محمود السراج.

