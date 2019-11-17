تراند اليوم : عادل إمام يوجه رسالة خاصة لجمهوره بعد تداول أنباء وفاته...

وجه الفنان المصري عادل إمام، رسالة إلى جمهوره ومتابعيه بعد انتشار شائعات وفاته وتدهور حالته الصحية الفترة الأخيرة والتي كذبها أبنه المخرج رامي إمام.

وفي رسالة وجها الزعيم من خلال نجله المخرج إلى الجماهير، أعرب عادل إمام عن سعادته البالغة بحالة الحب التي شاهدها أمس، عقب نشر فيديو من داخل كواليس مسلسل “فلانتينو”.

وقال رامي خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”: “إنني في حالة من السعادة والحب بعد كم التعليقات التي شاهدها أمس بعد نشري فيديو تواجد والدي عادل إمام في الكواليس خاصةً أن هذا الفيديو جاء في وقته المناسب في ظل انتشار العديد من الشائعات السخيفة التي انتشرت عنه ولكن حالة الحب جعلتني في حالة من السعادة أنا وأسرتي كلها”.

وتابع: “أن هذا الحب أشاهده منذ طفولتي دائمًا ما جعلني في مسؤولية أنا ومحمد، خاصةً أنني أنا وأخويا نحمل اسم عادل إمام، أوجه لكل الشعب تحية خاصة من الأستاذ عادل على المشاعر الفياضة التي شعر بها أمس، خاصة إنه حاسس طول الوقت بمدى حبكم له ولهذا دائمًا ما يضعها على كتفه، وكذلك ومحمد دائمًا ندرك أننا أبناء عادل إمام وهذه مسوؤلية كبيرة، بشكركم من كل قلبي ولساني، وعاجز عن حالة الحب التي أشاهدها لوالدي ولا توجد كلمات يمكن أن تصف مشاعري”.