تراند اليوم : السرطان يفجع فنانة شهيرة



أفجع مرض السرطان الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث كشفت سابين نحاس شقيقة الفنانة عن عن إصابة إبنها ” كيفين ” والبالغ من العمر 16 عاما بسرطان الدم ” اللوكيميا ” .

ونشرت سابين صورة لإبنها عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” وهو على سرير داخل المستشفى حيث بدأ في تلقي جلسات العلاج الكيماوي .



وأوضحت سابين حسب تصريحات لمجلة ” سيدتي ” أن إبنها كيفن لم يكن يعاني من أي شئ سوى الإجهاد الذي ظنت إنه ناتج طبيعي للمرحلة العمرية التي يعيشها إبنها في سن المراهقة .. إلا إنه اشتكى مؤخرا من تعب في ركبتيه ولكنها لم تلق بالا بهذا الأمر لإنه سبق واشتكى منه أخاه الأكبر بسبب مرحلة النمو الطبيعية وزيادة الطول .

وأشارت إلى إنهم اكتشفوا حقيقة المرض مع إصابته بأنفلونزا حادة سقط على إثرها في المنزل ومع إجراء الفحوصات تبين إنه مصاب بسرطان الدم .

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واستقبلت خالته النجمة سيرين عبد النور التي تمر بحالة نفسية سيئة على إثر ذلك كم كبير من الرسائل عبر موقع التغريدات ” تويتر ” التي تتضمن الدعم لها والدعوات بالشفاء لإبن شقيقتها .

كما دعت سيرين عبد النور لكيفن بأن يعطيه الله القوة من أجل تحمل العلاج الكيميائي .. مؤكدة أن على كيفن أن يتحلى بالكثير من الإيمان والإيجابية .





