والد بيلا وجيجي حديد إلى المحكمة بسبب 5 ملايين دولار!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - يواجه المطوّر العقاري والملياردير الأمريكي، الفلسطيني الأصل، محمد حديد Mohamed Hadid والد عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي حديد Gigi Hadid و بيلا حديد Bella Hadid أزمة كبرى وصلت إلى حد القضاء، بسبب قصره المثير للجدل في "بيل إير"بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن محمد حديد لا يملك المال لهدم قصره المثير للجدل في بيل إير؛ إذ تبلغ تكلفة هدمه حوالي 5 ملايين دولار، وفقًا لوثائق المحكمة.



ودعا المدعون في محكمة في سانتا مونيكا إلى هدم القصر والذي أطلق عليه اسم "Starship Enterprise" لأنه ضخم للغاية.



لكن محامي الملياردير، بروس رودمان قال لقاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس إن "حديد" البالغ من العمر 71 عامًا لا يستطيع تحمل تكلفة الهدم.





ومن جانبه، سخر رييل نيومان، محامي الجيران الذين يرغبون في هدم القصر الذي تبلغ مساحته 30000 قدم مربعة، من ادعاء رودمان بأن حديد لا يمتلك المال.



وقال نيومان للمحكمة: "إنه لأمر مدهش بالنسبة لي؛ لأن حديد اشترى للتو منزلًا بعدة ملايين في بيفرلي هيلز، لا نقبل هذا التفسير".



ويراقب القاضي كارلان دعوى قضائية مدنية ضد والد عارضات الأزياء جيجي وبيلا حديد المرفوع من الجيران الذين طلب محاموهم تعيين جهاز استقبال لتولي هدم المنزل.



وجادل رودمان بأن حديد يمكنه الحصول على تمويل بنكي لهدم المنزل وبناء آخر في الموقع نفسه والذي سيكلفه 30 مليون دولار، ولكن فقط إذا كانت إدارة المباني والسلامة في المدينة تضمن تصاريح بناء منزل جديد وهو أمر ترفضه كليًا.



وكان محمد حديد قد بدأ في اثارة الجدل منذ بناء واحد من أكبر وأغلى المنازل الفاخرة في لوس أنجلوس عقب أن اشتراه في عام 2011 مقابل 1.9 مليون دولار.





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