فاطمة الصفي في عيد ميلادها الـ 38 .. عطاء مميز وبصمات لا تُنسى!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - في خلال 12 عاماً فقط منذ بداياتها الفنية الأولى عام 2007 وفاطمة الصفي تحقق نجاحات مميزة في الدراما الكويتية والخليجية،تعشق الأدوار الواقعية والمختلفة،وحققت بها نجاحاً ميّزها عن بنات جيلها حتى باتت تطلب بالإسم إلى جانب سيدات الشاشة الخليجية: حياة الفهد وسعاد عبدالله على حد سواء.

لكنها رغم تألقها بأدوار مهمة تصل للبطولة، تفوقت على نفسها ببطولة "دفعة القاهرة" في رمضان 2019 بشخصية الجامعية دلال التي تحب بصمت بشار الشطي، وتتزوجه سراً بعد زواجه من أخرى،وحين يعرف بمرضه الخطير يطلقها،ويموت على المسرح،وهي تغالب دمعها وركضها لحضنه في وداعه الأخير، أرعشت قلوب ملايين المشاهدين بمشاهدها الدافئة الرومانسية مع بشار الشطي، وجعلانا نتيقن بقدرة الجيل الجديد على تقديم أعمال رومانسية جميلة ربما أكثر من الأعمال التركية لو نفذت بصدق أدبي وبصري، وأديت بتعابير حية وحقيقية على الشاشة.

في عيدها الـ 38 تواصل فاطمة الصفي عطاءها الفني المميز بأداء واقعي حي ودافئ مؤثر في كافة الشخصيات التي تقدمها، والتي تضع فيها بصمة أدائية لاتنسى.





حياتها الاجتماعية

فاطمة الصفي من مواليد 17 نوفمبر 1981 ،عشقت الفن مبكراً، وتخصصت في التمثيل والإخراج.

حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وقامت بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.

تزوجت مرة واحدة، ولم يكتب لها الله الإستمرار فيه، وانفصلت عنه، ولم يسفر زواجها الوحيد عن أطفال.

بدايتها الفنية الحقيقية مع حياة الفهد في "الخراز"

أول عمل للفنانة فاطمة الصفي في التلفزيون مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل “الخراز” خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح المدوي الكبير، كانت في مسلسل فضة قلبها أبيض مع الفنانة سعاد عبدالله التي أدت دور فضة استطاعت بعد ذلك أن تحوز على الأدوار المهمة الموازية لأدوار البطولة الأولى والثنائية.

ثنائية مميزة مع سعاد عبدالله و شجون الهاجري

حققت فاطمة الصفي ثنائية نسائية مميزة، وأصبحت ركناً فنياً أساسياً لاغنى عنه وشريكة ناجحة إلى جانب الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله، والفنانة الشابة شجون الهاجري.

فتألقت بشكل مميز ولافت مع سعاد العبد الله في مسلسلاتها: فضة قلبها أبيض، زوارة الخميس، أمنا رويحة الجنة، نوايا، ساق البامبو، كان في كل زمان، عبرة شارع، أنا عندي نص.

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توهج غير عادي ونضج أداء في "دفعة القاهرة"



حققت فاطمة الصفي توهج غير عادي وأبرزت نضج رفيع المستوى في التقمص والأداء في ثنائية رومانسية دافئة مع المغني والممثل بشار الشطي في مسلسلهما الأكثر من ناجح ورائع "دفعة القاهرة" مع كوكبة من نجوم الخليج الشباب الذين نجحوا فيه جميعاً بدون استثناء في رمضان 2019.

ولو وجد منتجاً جريئاً لاختار فاطمة الصفي وبشار الشطي بطلين مسلسل رومانسي خليجي جديد لرمضان 2020 القادم.

رصيدها الفني

قدمت عشرات الأعمال والبرامج والمسلسلات الدرامية والمسرحيات، فقدمت 40 مسلسلا دراميا من أشهرها: الخراز، وأمنة رويحة الجنة، ودفعة القاهرة.

وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية.

الجوائز

حصلت فاطمة الصفي خلال مسيرتها الفنية القصيرة نسبياً، والتي تبلغ 12 عاماً على الكثير من التكريمات والجوائز خلال مسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال الممتعة والمهمة.

من أبرزها: جائزة أفضل ممثلة دور ثاني من «مهرجان محمد عبد المحسن الخرافي للإبداع المسرحي» عن مسرحية «حين تولد الأحلام "، جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان محمد عبد المحسن الخرافي للإبداع المسرحي» عن مسرحية «المنتظرون في الخارج"، جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان الكويت المسرحي الدورة التاسعة» عن مسرحية «الزفاف"، جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان الخرافي المسرحي السادس» عن مسرحية «تتانيا"، جائزة أفضل ممثلة دور ثاني من «مهرجان الكويت المسرحي العاشر» عن مسرحية «بلا ملامح"، جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان أصيلة لمسرح الطفل" في المغرب عن مسرحية «الأميرة والتفاحة".