نوال: "الحنين" يضم 12 أغنية متنوعة القوالب الموسيقية والأنماط الغنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - كثفت النجمة نوال الكويتية استعداداتها لحفلها المقرر له مساء اليوم بمركز جابر الأحمد الثقافي على المسرح الوطني تحت عنوان " أمسية الحنين" حيث من المقرر أن تقدم نوال أغنيات ألبومها الجديد "الحنين" للمرة الاولى أمام الجمهور، ورفع منظموا الحفل لافتة كامل العدد قبل أيام، ومن جهة أخرى حصرت نوال على لقاء ممثلي بضع وسائل الإعلام خلال البروفات النهائية للحفل.



وأكدت نوال أن الحفل الذي سيخرجه أحمد الخلف يأتي بصورة مغايرة عن التقليدي حيث تم الاستعانة بفرقة استعراضية لتقديم بعض اللوحات مشيدة في الوقت نفسه بجهود فريق عملها الذي يتألف من شقيقتها نجاة و زوجها الملحن مشعل العروج والمخرج أحمد الخلف.



وكشفت أن ألبومها متنوع بين أنماط غنائية مختلفة منها الرومانسي والكلاسيك والشعبي مثل أغنية "يا أبو الشباب" وثمنت التفاعل الكبير مع كليب " الراية البيضا" من ألبومها الجديد والذي طرحته قبل ساعات وقالت أن الكليب شهد مشاركة حصة اللوغاني وحمد قلم وهما يحظيان بحب الجمهور مؤكدة أن الأغنية بشكل عام مميزة من ناحية الكلمات والألحان ومشيدة برؤية المخرج أحمد الخلف الذي صوره بطريقة سينمائية، كاشفة أن هناك أغنيات أخرى تم تصويرها مثل " على الأقل".

نوال سعيدة بتفاعل الجمهور السعودي







وأعربت نوال عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع حفلاتها في المملكة العربية السعودية لاسيما حفل "البدر" الذي جاء للاحتفاء بالامير بدر بن عبدالمحسن وكشفت إنها ستشارك في حفلات فبراير الكويت.



وكشفت نوال انها قد افتتحت قبل فترة قصيرة شركتها الجديدة " كاديزنا" وقالت إنها ترحب بدعم أي موهبة شابة، نافية أن هذا الشيء ضمن خطط الشركة المستقبلية، وثمنت نوال تهنئة زملائها لها بالألبوم لاسيما أحلام وأصالة.

أغنيات ألبوم " الحنين"





الراية البيضا ، من كلمات واحد ومن ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز.

على الأقل من كلمات رحاب وألحان الأنين وتوزيع بدر كرم

السهر، من كلمات بدر بن عبد المحسن ومن ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون و إسماعيل تونش بلاك.

من قاصد من كلمات قوس ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم

عناد فيك من كلمات خالد العوضي ومن ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس

يابو الشباب من كلمات عبد الله الملحم وألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم

مكانك مبين من كلمات عبد الله وألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جليكتان و إسماعيل تونش بلاك.

بكرة خير، من كلمات خالد العوضي ومن ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام السركان.

على فرقاك من كلمات رحب ومن ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل و إسماعيل تونش بلاك.

ما تسوى غلا ، من كلمات تركي وألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي

عمري قصير من كلمات قوس وألحان ياسر بوعلي وتوزيع مشاري اليتيم.

بس أحبك، من كلمات العالية ومن ألحان يسار بوعلي وتوزيع مشاري اليتيم.