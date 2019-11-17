نجوم ريكوردز تطرح برومو كليب أحمد زعيم بص في المرايا

طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، برومو كليب الفنان أحمد زعيم، بعنوان "بص في المرايا"، وهو من كلمات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.
وتعد اغنية "بص فى المرايا" هى الثالثة التى يقدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" و"اهو اهو" وكليهما من إخراج كريم نجيب.
يذكر أن أحمد زعيم طرح مع "نجوم ريكوردز"ألبومه الغنائى الأول بعنوان "اهو اهو" العام الماضى، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيهم مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربى، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفي ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وايهاب عبد الواحد.
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