فن ومشاهير

فيديو.. خالد عبدالرحمن يطرح زمان البعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طرح الفنان خالد عبدالرحمن مجموعة من أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم زمان البعد، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 

1- بالله من جدك: كلمات سعود البابطين، وألحان سهم، وتوزيع هاني

فرحات.

 

2- مهب الريح: كلمات محمد بن عبدالعزيز، وألحان سهم، وتوزيع هاني

فرحات.

 

3- تفارقنا: كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع هاني

فرحات.

Advertisements

 

4- زمان البعد: كلمات محمد بن عبدالعزيز، وألحان سهم، وتوزيع هاني

فرحات.

 

يذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن طرح سابقًا ألبوم بعنوان رفع الذوق، ويضم الألبوم على 9 أغاني، من بينهم: إنت النظر، ست الستات، أنا داخلك، الحقيقي، حمام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد عبدالرحمن يطرح زمان البعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا