طرح الفنان خالد عبدالرحمن مجموعة من أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم زمان البعد، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. 1- بالله من جدك: كلمات سعود البابطين، وألحان سهم، وتوزيع هاني فرحات. فرحات. 2- مهب الريح: كلمات محمد بن عبدالعزيز، وألحان سهم، وتوزيع هاني فرحات. فرحات. 3- تفارقنا: كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع هاني فرحات. فرحات. Advertisements 4- زمان البعد: كلمات محمد بن عبدالعزيز، وألحان سهم، وتوزيع هاني فرحات. فرحات. يذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن طرح سابقًا ألبوم بعنوان رفع الذوق، ويضم الألبوم على 9 أغاني، من بينهم: إنت النظر، ست الستات، أنا داخلك، الحقيقي، حمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد عبدالرحمن يطرح زمان البعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.