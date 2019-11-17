غدًا.. الموهوبين يلتقون بقصر الأمير طاز

يقيم مركز الإبداع بقصر الأمير طاز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع إدارتى الخليفة والمقطم التعليميتين فى العاشرة صباح الاثنين، لقاءًمفتوحًا مع الموهوبين والمتفوقين من أبناء حى الخليفة فى عدة مجالات منها "الغناء، العزف، الموسيقى، المسرح، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة.
كما تجرى مسابقات متنوعة لاختيار العناصر المتميزة فى كل مجال لضمها لفرق المركز المختلفة لدراسة المناهج العلمية فى كل مجال وتقديم الفرصة لصقل موهبتهم .
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