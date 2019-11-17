الأفخم يكرم المخرج الياباني تاداشي سوزوكي بجائزة الروسي يوري لايبيموف

كرم سعادة محمد سيف الافخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، الكاتب و المخرج و الفيلسوف الياباني تاداشي سوزوكي احد اهم أعمدة الثقافة و الفنون و الفلسفه في اليابان، وذلك بمنحه جائزة يوري لايبيموف للفنون بعد اختياره من قبل مجلس امناء الجائزه.

وتُقدم هذة الجائزه من الهيئة الدولية للمسرح و منظمة يوري لايبيموف الروسية، و التي تأسست في عام ٢٠١٧ إحتفالا بمرور مائة عام على مولد الفنان و المخرج الروسي الراحل لايبيموف، و الذي عُرف عنه تفانيه و عمله في مختلف

بلدان العالم من خلال اعماله المسرحية المميزة والتي ما زالت الى يومنا هذا تدرس في كثير من الجامعات والمعاهد المسرحيه.

وقام الأفخم بتسليم الجائزة للفنان الياباني تاداشي سوزوكي في مدينة سانت بيترسبيرج الروسية، في احتفالية كبرى حضرها سعادة مايكيو تاناكا عمدة مدينة نانتو اليابانية، و عدد من الفنانين و المثقفين من مختلف دول العالم على هامش مهرجان الالومبياد المسرحي الدولي.

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وبهذه المناسبة قال سعادة محمد سيف "الأفخم"،

إن الهيئة الدوليه للمسرح تحرص دائما على تكريم المبدعين و المؤثرين في الفنون بشكل عام و المسرح بشكل خاص و ذلك لتشجيعهم على مواصلة العطاء و التطوير و استغلال الفنون للوصول للاخر و النظر للجانب المشرق من مجتماعتنا وإبراز الدور المهم للفنون الادائية في مد جسور التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب وهذا مايزيد من مكانتها كمؤسسة إبداعية تقدم المزيد من الدعم والرعاية لهؤلاء المبدعين وتساهم في ابراز أعمالهم والإرتقاء بها ونشرها في كل بقاع العالم.

جدير بالذكر أن أعمال الفنان الياباني سوزوكي و منهجه الخاص في تطوير الحركه المسرحيه في اسيا و اليابان بالتحديد منحه الاحقيه في نيل هذه الجائزه المرموقه.