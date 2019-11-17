غدا.. ولد الهدى رسولا للإنسانية ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفني بالقطاع، بعنوان "ولد الهدى..رسولا للإنسانية" فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الاثنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان

محمد دسوقى مدير المركز، وذلك ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوى الشريف.

وومن المقرر أن يتحدث الدكتور مظهر شاهين من علماء الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف

خلال الاحتفالية.

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كما يستمع رواد الملتقى لأحدث روائع قصائد الشعر التى كتبها ضيوف الملتقى الشاعر عبدالعزيز جويدة، والشاعرة نورا جويدة، والشاعر محمد جاويش، ويدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى .

ويتخلل برنامج الملتقى مشاركة متميزة من مطرب دار الأوبرا الفنان مصطفي النجدي، بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني .