رامي إمام يعبر عن سعادته بدعوات الجمهور لوالده

نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبّر فيه رامي عن مدى سعادته بالتعليقات والدعوات التي تلقاها والده الزعيم عادل إمام بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه عادل إمام أثناء تصوير مسلسله الجديد فلانتينو، كما عبر رامي إمام عنمدى المسئولية الملقاة على عاتقه هو وشقيقه محمد إمام منذ دخولهما مجال الفن بسبب اسم والدهما عادل إمام وما يحمله من رصيد كبير مع الجمهور العربي.
أضاف رامي إمام معقبًا على الإشاعة الأخيرة التي تم تداولها علىمواقع التواصل الاجتماعي والتى تفيد بتدهور الحالة الصحية لعادل إمام أنهم قد اعتادوا على تلك الشائعات ولكن الأهم هو مدى الحب الذي يكنه الجمهور للزعيم.
استئناف تصوير مسلسل فلانتينو
الجدير بالذكر أن تصوير مسلسل فلانتينو مازال مستمر حتى يتم اللحاق بالموسم الرمضاني القادم، مسلسل فلانتينو من بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري وغيرهم الكثير من نجوم الفن ومن إخراج رامي إمام.
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