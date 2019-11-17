بهذه الكلمات عبرت صفاء سلطان عن رأيها في الحب

عبرت الفنانة صفاء سلطان، عن رأيها في الحب عن طريق بعض كلمات قامت بنشرها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتبت صفاء قائلة :" قد يكتب الرجل عن الحب كتابًا..ومع ذلك لا يستطيع أن يعبرعنه..ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله..ليس هناك امرأة تكرة الحب..سوى امرأة شقيت من الحب".
أحدث أعمال صفاء سلطان
الجدير بالذكر أن الفنانة الأردنية صفاء سلطان قد قدّمت عددًامن الأعمال الفنية وكانت أحدث أعمالها هذا العام مشاركتها في مسلسل "الحرملك" والذي تشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن العربي من بينهم سلافة معمار، جمال سليمان، درة وغيرهم، كذلك شاركت صفاء سلطان في الموسم الرابع عشر من مسلسل "بقعة ضوء"، بالإضافة لمشاركتها في مسلسل "ناس من ورق".
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