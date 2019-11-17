بالأصفر… نجوم الفن يدعمون أحمد فهمي

قام عدد من نجوم الفن بالتضامن مع الفنان أحمد فهمي في أزمته الأخيرة والتى تعرض لها قبل عدة أيام، حيث أرتدى عدد من الفنانين ملابس صفراء اللون من أجل دعم الفنان الشاب أحمد فهمي ونشر الصور على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحمد فتحي يرتدي الأصفر لدعم أحمد فهمي نشر الفنان الشاب أحمد فتحي صورة له وهو مرتدي ملابس صفراء اللون على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " أنستجرام "، علق فتحي على الصورة قائلًا " كفاية أصفر كدة يا فهمي واللا نزود...حبيبي يا صاحبي ". صفراء اللون على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " أنستجرام "، علق فتحي على الصورة قائلًا " كفاية أصفر كدة يا فهمي واللا نزود...حبيبي يا صاحبي ".

على الطيب ينضم لداعمين أحمد فهمي

Advertisements أنضم الفنان على الطيب لقائمة الداعمين للفنان أحمد فهمي في أزمته الأخيرة عن طريق نشر صورة له بالملابس الصفراء على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي أنستجرام، وقد علق على الصورة معبرًا عن قراره بمقاطعة الجريدة.

نور قدري تدعم أحمد فهمي صورة له بالملابس الصفراء على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي أنستجرام، وقد علق على الصورة معبرًا عن قراره بمقاطعة الجريدة. تضامنت الفنانة نور قدري مع حملة دعم أحمد فهمي عن طريق نشر صورتها بفستان أصفر اللون على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي أنستجرام وقد علقت على الصورة قائلة " أحمد فهمي لو اتعمل عليك حمله احنا نعمل عليه حفله وربنا يقدرنا على فعل الخير وانت جدع و حبايبك كتير وفي ضهرك ".

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