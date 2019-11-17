تراند اليوم : هلا بالحب .. أروي تطل علي جمهورها من داخل سيارتها -صورة

شاركت المطربة أروى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

وظهرت أروى في الصورة داخل سيارتها بـ إطلالة جذابة وأنيقة، ترتدى بدى كت، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فاختارت أحمر شفاه باللون الأحمر مع اسدال شعرها على كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة للغاية.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى اروى، وجاءت أبرز التعليقات : هلا بالحب، النجمة، احبك، ياجمالك.

وتقدم أروى حاليًا برنامج “تحت السيطرة” على قناة “mbc”، من إنتاج شركة “أيدييز تي في بروداكشن”، ويندرج تحت خانة البرامج الحوارية.