تراند اليوم : حقيقة خضوع حمدي الميرغني لعملية تجميل – صورة

ظهر الفنان حمدي الميرغني بـ “لوك “جديد أثار إعجاب جمهورها، حيث نشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” وهو داخل السيارة .

وغير حمدي الميرغني، لون شعره إلى بني وارتدي نضارة شمس حيث أصبح نفس لوك حماقي الأخير، وعلق حمدي علي الصورة: “انتظروني .. فين وأكتي والله لو عارف هقول مش هخبي عليكم؟”.

ورد النجم عمرو سعد علي الصورة: “والله أستغربت في الأول .. قولت حمدي ينشر صورة لمحمد حماقي ليه؟”.

وتفاعل الجمهور مع اللوك وتساءل: “هل أجريت عملية تجميل؟”.

يُذكر أن النجم أشرف عبدالباقي فاجأ جمهور فرقة “مسرح مصر” بأن الموسم السابع للعروض سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.