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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تحسن حالة ديريك هوج بعد خضوعه لعملية جراحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنت حالة النجم الأمريكي ومصمم الرقصات ديريك هوج و ذلك بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.
فقد كشف ديريك البالغ من العمر 34 عام ذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عن إصابته بالتهاب الزائدة الدودية وأنه اضطر إلى إجراء عملية جراحية .
أكد ديريك هوج أنه استيقظ في الثالثة صباحا بسبب اصابته بألم شديد وحاد في منطقة البطن و تبين أن التهاب الزائدة الدودية هو السبب لذلك كان من الضروري أن يخضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية على الفور، و أكد النجم الشهير أنه لا يزال هناك الكثير من العلاجات ليصبح في أفضل حال .
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