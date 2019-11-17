شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الدولية للمسرح يكرم المخرج اليابانى تاداشى سوزوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح الكاتب و المخرج و الفيلسوف الياباني تاداشي سوزوكي أحد أهم أعمدة الثقافة و الفنون و الفلسفة في اليابان وذلك بمنحه جائزة يوري لايبيموف للفنون بعد اختياره من قبل مجلس أمناء الجائزه.

و تُقدم هذه الجائزه من الهيئة الدولية للمسرح و منظمة يوري لايبيموف الروسيه و التي اسست في عام 2017 إحتفالا بمرور 100 عام على مولد المخرج الروسي الراحل لايبيموف و الذي عرف عنه تفانيه و عمله في مختلف بلدان العالم من خلال اعماله المسرحية المميزة و التي ما زالت الى يومنا هذا تدرس في كثير من الجامعات والمعاهد المسرحية.

وقام الأفخم بتسليم الجائزة للفنان الياباني تاداشي سوزوكي في مدينة سانت بيترسبيرج الروسيه في احتفالية كبيرة حضرها سعادة مايكيو تاناكا عمدة مدينة نانتو اليابانية و عدد من الفنانين و المثقفين من مختلف دول العالم على هامش مهرجان الأولمبياد المسرحي الدولي.

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وبهذه المناسبة قال محمد سيف الأفخم إن الهيئة الدولية للمسرح تحرص دائما على تكريم المبدعين و المؤثرين في الفنون بشكل عام و المسرح بشكل خاص و ذلك لتشجيعهم على مواصلة العطاء و التطوير و استغلال الفنون للوصول للاخر و النظر للجانب المشرق من مجتماعتنا و إبراز الدور المهم للفنون الادائية في مد جسور التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب وهذا مايزيد من مكانتها كمؤسسة إبداعية تقدم المزيد من الدعم والرعاية لهؤلاء المبدعين وتساهم في ابراز أعمالهم والإرتقاء بها ونشرها في كل بقاع العالم .

و الجدير بالذكر أن أعمال الفنان الياباني سوزوكي و منهجه الخاص في تطوير الحركة المسرحية في آسيا و اليابان بالتحديد منحه الأحقيه في نيل هذه الجائزة المرموقة.