شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شارع حيفا يشارك فى مهرجان الرباط لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قبل أيام من منافسته في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشارك الفيلم العراقي شارع حيفا للمخرج مهند حيّال في الدورة الـ 24 من مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف (16 – 22 نوفمبر/تشرين الثاني)، وذلك بعد أيام قليلة من عرضه الأول في العالم العربي بأيام قرطاج السينمائية والذي نال خلاله إشادة جماهيرية ونقدية.

مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف تم تأسيسه في العاصمة المغربية عام 1994، ويهدف إلى تحطيم الكليشيهات، كما يهدف إلى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم. ويعرض المهرجان في دورته الحالية أكثر من 70 فيلم، بينهم 15 فيلماَ تم اختيارهم للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان.

فيلم شارع حيفا حصد 6 جوائز خلال مسيرته، وهم أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في أكتوبر الماضي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـ أيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه.

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تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيّال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد، علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

مهند حيال وُلد في جنوب العراق في مدينة الناصرية سنة ١٩٨٥، تخرج في قسم السينما بأكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، شارك في العديد من الورش السينمائية المتطورة في عدد من بلدان العالم، واكتسب خبرة طويلة امتدت لعشر سنوات من خلال عمله كمساعد مخرج في العديد من الأفلام العربية الطويلة، كذلك عمل منتجاً لعدد من الأفلام القصيرة والطويلة.

كان فيلمه القصير عيد ميلاد ضمن الاختيارات الرسمية لـمهرجان برلين الدولي عام ٢٠١٣ وكذلك حصل على جائزة النجم السينمائي الصاعد من مهرجان رود ايلاند في أمريكا عام ٢٠١٤، اختير فيلمه الروائي الطويل الأخير شارع حيفا ضمن أهم المشاريع الإفريقية والشرق أوسطية والعربية في مهرجان فينيسيا الدولي (فاينال كات)، مهند يعيش حالياً في بغداد ويشغل منصب رئيس قسم الإنتاج السينمائي في وزارة الثقافة العراقية.