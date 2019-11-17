شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جاليرى "فى حب الفخرانى" على هامش عرض "الملك لير" الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عروض "الملك لير" للنجم الكبير يحيي الفخراني على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر، بعد الجولة الخارجية الناجحة للمسرحية بالمملكة العربية السعودية في إطار عروض موسم الرياض الترفيهي حيث عرضت المسرحية هناك لـ 4 ليالي.



الملك لير

ويفتتح الفخراني، قبل العرض، معرضا فنيا "جاليري" في الساحة الخارجية للمسرح يضم لوحات وتماثيل أبدعها عدد من شباب وشابات التشكيليين حول شخصية وأعمال النجم الكبير ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "ارسم يحيى الفخراني" وذلك تقديرا لعطائه الفني وأنجز خلالها فنانون شباب عشرات اللوحات التي تمثل أشهر الشخصيات التي قدمها للمسرح والسينما والتليفزيون على مدى تاريخه

يذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، يشارك يحي الفخراني بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ومجدي كامل وهبة مجدى وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن اخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى

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يحيى الفخرانى ومحمد فهيم



يحيى الفخرانى ورانيا فريد شوقى



يحيى الفخرانى



يحيى الفخرانى وايمن الشيوى