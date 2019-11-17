أزمات يعيشها نجوم الفن بسبب أبنائهم أحدثهم شريف منير

يبدو أن الكثيرين من أبناء نجوم الفن يجهلون ما وصل إليه آبائهم، ويتصرفون بشكل يعرضهم للكثير للانتقادات الشديدة، ولا يعلمون أن هذه التصرفات ستعود على أبنائهم بالضرر أكثر منهم، وكان آخر أبناء النجوم هؤلاء، المذيعة أسما شريف منير، التي وصفت الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، وكان هذا سبباً في انتقادها والهجوم عليها وعلى والدها بشكل شديد؛ مما أجبرها على الخروج للاعتذار عبر الفضائيات، بعد أن عاشت ساعات لم تعشها من قبل، ووجهت لها الكثير من الشتائم، وقام الكثيرون بنشر صورها وهي ترتدي هوت شورت وما شابه ذلك، ووجه لها الكثير من العبارات القاسية؛ حيث بدأ الأمر عندما شاركت متابعيها بمنشور قالت من خلاله: « صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟».

وأكد الكثير من متابعيها على أن الشيخ الشعراوي من أفضل شيوخ الإسلام؛ لترد عليهم قائلة: «طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي، الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش أستوعبه.. حقيقي استغربت»، وهذا ما عرضها لكل الهجوم الذي تعرضت له.

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أيضاً لينا أحمد الفيشاوي، التي قامت مؤخراً بتغيير اسمها في إنستقرام إلى لينا فاروق الفيشاوي، وألغت اسم أبيها واكتفت باسم جدها؛ حيث تعيش لينا في الكثير من الخلافات مع والدها طوال الفترات الماضية، وخرجت في العديد من التصريحات وأكدت أن علاقاتها بوالدها سيئة للغاية، وأنه لم يقم بالصرف عليها طوال الفترات الماضية.

ومن الأبناء الذين يثيرون الجدل دائماً حول والدهم، أبناء الفنان عمرو دياب؛ فدائماً ما ينتقد بسبب تربية أبنائه بالدول الأوروبية، والتي كانت سبباً في ممارستهم عدداً كبيراً من عادات وتقاليد الدول الأوروبية؛ مثل الملابس الجريئة وغيرها من الممارسات الأخرى، التي هدد بسببها الكثيرون من قبلُ عمرو دياب، بأنه سيفقد الكثير من محبيه بسبب ممارسات أبنائه.