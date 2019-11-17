ما هي مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري؟

ياسمين صبري: عايزة راجل يصرف عليا مش هصرف عليه

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنانة ياسمين صبري في برنامجها صاحبة السعادة، وتحدثت من خلال هذا اللقاء عن موصفات فتى أحلامها، وقالت إنها تفضل الارتباط برجل ممشوق القوام، ورياضي وأسمر اللون أو قمحي، وطويل وبدون شارب، وله لحية خفيفة وشعره ناعم.

وأضافت ياسمين صبري أن هذه هي المواصفات الشكلية بالنسبة لها، وهناك بعض المواصفات الأخرى التي تتمني أن يتحلى بها فتى أحلامها أيضاً وهي الهدوء والتفتح، وأن يكون رومانسياً وحساساً وألا يكون رومانسياً مع كل الفتيات، وأن يكون محباً للمنزل وصاحب قرار حاسم وإيجابي.

وتطرقت إلى مستواه الاجتماعي أيضاً، وقالت إنه يجب أن يصرف عليها، ويملأه الطموح، ومن الممكن أن يكون محدوداً مادياً وليس شرطاً أن يكون غنياً.

ياسمين صبري قدمت مؤخراً أولى بطولاتها التلفزيونية من خلال مسلسل «حكايتي»

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حكايتي، مع المؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته كل من أحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وجمال عبد الناصر، وإسلام جمال، ووفاء عامر، ونهال عنبر، وهنادي مهنى، وغيرهم الكثير من نجوم الدراما المصرية.

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وأعلنت ياسمين صبري خلال الفترات الماضية أنها ستغيب عن الموسم الرمضاني المقبل؛ بسبب اهتمامها بالسينما، وقررت أن تبحث عن نص سينمائي مميز تخوض به تجربة جديدة.



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