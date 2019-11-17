ما لا تعرفه عن سعاد عبد الله.. تزوجت قبل أن تكمل عامها العشرين وشقيقتها إعلامية شهيرة

احتفلت الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله بعيد ميلادها اليوم، فهي من مواليد 17 نوفمبر 1950، وتعتبر سعاد عبدالله من أهم نجمات الخليج، وتميزت بتقديم الأعمال الكوميدية، وتميزت أيضاً بأنها موهوبة في الغناء، وشاركت في الكثير من الأوبريتات الغنائية مع خالد النفيسي وعبدالحسين عبدالرضا ودريد لحام.

فقد ولدت الفنانة سعاد عبدالله في البصرة، بالعراق، وتوفي والدها وهي مازالت في طفولتها، وتزوجت والدتها من تاجر كويتي، وانتقلت للعيش في الكويت مع أشقائها.

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تزوجت وهي لم تكمل عامها الـ20، من المخرج الكويتي فيصل الضاحي، وحصلت بعدها على الجنسية الكويتية، وأنجبت منه 3 أبناء: فواز، طلال، وعالية، ولديها حالياً 6 أحفاد هم: عمر «من ابنتها»، وأحمد، الهنوف، عالية، وفيصل «من نجلها طلال»، وطفل واحد «من نجلها فواز».

شقيقتها الإعلامية أمل عبدالله، وشقيقتها من والدتها الماكييرة الخليجية الشهيرة سلوى سلمان، التي تعاونت معها في الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي قدمتها طوال مشوراها الفني.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وتخرجت بعد 4 سنوات، وزاملها في دفعة تخرجها كل من كاظم الزامل، مبارك السويد، وعلي المفيدي.

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تعرضت في بداية مشوارها الفني لأزمة كبيرة كادت تبعدها عن الفن، ففي عام 1963 شاركت في المسرح المدرسي بمسرحية «المطوعة»، وبعد نجاحها الكبير في التمثيل، بدأت في تسجيل عدد من السهرات التلفزيونية، وكانت مهددة بالطرد من المدرسة؛ بسبب غيابها المتكرر عن الحصص الدراسية، وشجعتها خلال هذه الفترة الفنانة المصرية فاتن أنور، التي كانت تعمل مدرسة للغة الإنجليزية، ودعمتها في مشوارها الفني.

قدمت طوال مشوارها الفني ما يقرب من 100 عمل فني، بين الدراما والمسرح والإذاعة والأوبريتات.

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