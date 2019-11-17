الموت يفجع ابنة الفنانة هيفاء وهبي

فاجأت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، بمنشور أعلنت من خلاله عن وفاه جدها لأبيها، وزوج عمة والدتها.

ونعت زينب فياض جدها، وقالت: «فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على يده، فقدتك يا أبا الكل».

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وتفاعل الكثيرون من متابعيها وأصدقائها معها، وحرصوا على تقديم واجب العزاء لها.

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من ناحية أخرى، لم تقم هيفاء وهبي بالإعلان عن وفاة والد زوجها السابق وزوج عمتها، وتنشغل هيفاء وهبي حالياً بتصوير مشاهدها في فيلم «أشباح أوروبا» الذي تشارك في بطولته بجانب كل من أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر الذي حلّ بديلاً للفنان أحمد داود، والفنان اللبناني معتصم النهار، ومن إخراج محمد حماقي، وإنتاج محمد الوزيري؛ الذي كان يدير أعمال هيفاء وهبي منذ عدة أشهر، قبل أن يصبح منتجاً سينمائياً، ومن المقرر أن تنتهي هيفاء وهبي خلال الأيام المقبلة من تصوير فيلمها الجديد، الذي لم يتحدد موعد حتى الآن لطرحه بدور العرض.

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ومن المفترض أن تبدأ هيفاء وهبي، خلال الأسابيع المقبلة، التحضير لمسلسلها الجديد الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن غابت الفترة الماضية عن الدراما الرمضانية، وتتكتم هيفاء عن تفاصيل مسلسلها الجديد، الذي ستعلن عن كل تفاصيله خلال الفترة المقبلة.